Real Madrid speelt Isco kwijt door acute blindedarmontsteking

Real Madrid zal het een poos zonder spelmaker Isco moeten stellen. De ploegmaat van Thibaut Courtois is geveld door een acute blindedarmontsteking en gaat vandaag/dinsdag nog onder het mes, zo laat de Koninklijke verstaan.

Volgens sportkrant As houdt Real best rekening met een maand afwezigheid. Marco houdt het op “enkele weken”.

Julen Lopetegui, coach van de Merengue, legde tijdens een persmoment uit dat Isco met pijn in de onderbuik toekwam op training. “Ik hoop dat hij het intussen goed stelt en wens hem een spoedig herstel. We hebben elkaar nog niet gesproken want hij stond op het punt de operatiezaal te worden binnengebracht. Maar ik hoop dat hij snel zijn vorm, die uitstekend was, terugvindt”, aldus de opvolger van Zinedine Zidane.

Real staat in de competitie voor zware duels tegen Sevilla (woensdag) en stadsgenoot Atletico (zaterdag) en trekt daarna voor de Champions League naar CSKA Moskou.

In afwezigheid van Isco krijgt Dani Ceballos mogelijk het vertrouwen centraal op het middenveld.