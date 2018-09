De zomer is voorbij: wat je moet weten als je de verwarming weer opzet

Hoe merk je dat je de radiator moet ontluchten?

Specialist centraleverwarmingcv.be: “Als een radiator, of een deel daarvan, koud blijft, moet je hem ontluchten. Maar je merkt het ook aan geborrel of andere vervelende geluiden in de leidingen. Of je nu met gas of stookolie verwarmt, dat doet er niet toe: er kan altijd lucht in de radiatoren komen. Vaak merk je het eerst op de bovenste verdieping. Dat is logisch, want lucht zoekt altijd het hoogste punt.”

Hoe komt die lucht eigenlijk in de radiator?