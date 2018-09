Eindelijk weten we van wie de beroemdste vagina uit de kunstgeschiedenis is

Een van de grootste mysteries uit de kunstwereld is eindelijk opgelost: de vrouw van wie haar vagina het schilderij van ‘L’Orgine du monde’ van Gustave Courbet siert, is namelijk geïdentificeerd.

De dame in kwestie heette Constance Quéniaux en was danseres bij de Opera van Parijs. De man die het mysterie uitzocht is Claude Schopp, van wie op 4 oktober het boek ‘L’Origine du monde, vie du modèle’ verschijnt.

Het wereldberoemde schilderij hangt in het Parijse Quai d’Orsay. Courbet schilderde het in 1866 op vraag van de Ottomaanse diplomaat Khalil-Bey, een man die er een liederlijk leven in de Lichtstad op nahield.

In 1866 was Constance Quéniaux 34 jaar oud en danste zij al zeven jaar niet meer in de opera. Ze was een van de vele maîtresses van Khalil-Bey.

Interview

Constance Quéniaux in 1861 Foto: BNF/Département des estampes et de la photographie

Auteur Schopp loste het 152 jaar oude mysterie op bij toeval, met name door de correspondentie te doorsnuffelen tussen schrijver Alexandre Dumas fils en de Franse schrijfster George Sand. Die eerste is een autoriteit over het leven en werk van Dumas.

In een van hun brieven hebben zij het over ‘het penseel dat Courbet gebruikte om juffrouw Queniault (sic) van de opera te interviewen’. Na die brief te hebben vergeleken met een manuscript in de Bibliothèque nationale de France bleek interview een eufemisme voor het schilderen van haar vagina.

Vooraleer de identiteit van het model werd vastgesteld, hebben jarenlang diverse namen van andere mogelijke modellen gecirculeerd, gaande van een maîtresse van Courbet (de Ierse Joanna Hiffernan) tot een andere maîtresse van de Ottomaanse diplomaat (Jeanne de Tourbey).