Vrijspraak voor Barbara Gandolfi in oplichtingszaak Jean-Paul Belmondo

Gent - Ex-playmate en mediafiguur Barbara Gandolfi (43) is in beroep vrijgesproken voor het oplichten van de Franse acteur Jean-Paul Belmondo (85). In eerste aanleg kreeg de Oostendse negen maanden cel met uitstel omdat ze haar ex-vriend 200.000 euro lichter gemaakt had. Maar in beroep werden zij en haar zakenpartner over de ganse lijn vrijgesproken.

Gandolfi had van 2008 tot 2012 een relatie met Belmondo. In die periode bleef ze samen met haar ex-vriend en zakenpartner Frédéric Vanderwilt enkele nachtclubs uitbaten. Jean-Paul Belmondo leende in 2009 in dat kader 200.000 euro aan zijn vriendin.

“Oplichting” oordeelde de eerste rechter in Brugge. De rechter stelde vast dat ze ondanks de schriftelijke leningovereenkomst, nooit de intentie hadden om het geld terug te betalen. De rechtbank veroordeelde Gandolfi tot 9 maand cel met uitstel en een boete van 5.500 euro. Frédéric Vanderwilt werd uiteindelijk veroordeeld tot 18 maanden effectief en een boete van 5.500 euro.

Maar tijdens het proces voor het Gentse hof van beroep was de procureur-generaal minder overtuigd dat Gandolfi door middel van listige kunstgrepen 200.000 euro wist los te peuteren van Belmondo. “Als je die telefoongesprekken leest, merk je dat Belmondo beseft dat zijn jong veulen niet in zijn wei zal blijven lopen. Hij was op dat moment niet meer de door liefde verblinde ezel. Wat mevrouw gedaan heeft, is moreel misschien niet netjes, maar ik ben hier niet om de moraalridder uit te hangen. Volgens mij is er sprake van twijfel, en dus moet de vrijspraak volgen.”

Ook Gandolfi zelf vroeg de vrijspraak. “Ik heb het geld gekregen in 2009 en we zijn nadien nog drie jaar samen gebleven. Het is ook volledig terugbetaald.”

Het hof ging mee in die stelling, volgde ook het openbaar ministerie en sprak Gandolfi en Vanderwilt vrij over de ganse lijn.