Fouad Belkacem weet volgende maand of hij Belg mag blijven of niet

Antwerpen - Het hof van beroep in Antwerpen beslist op 23 oktober of Fouad Belkacem zijn Belgische nationaliteit verliest of niet. Volgens het openbaar ministerie is hij ernstig tekort geschoten in zijn verplichtingen als Belgisch burger. “Die hele nationaliteitsafname is gewoon bedoeld om mij zo snel mogelijk te kunnen uitleveren. Laat de Marokkaanse staat maar met dat irritant ‘manneke’ afrekenen”, reageerde Belkacem.

Fouad Belkacem werd in januari 2016 veroordeeld tot twaalf jaar cel en 30.000 euro boete als leider van de terroristische groepering Sharia4Belgium. In oktober 2016 werd de procedure gestart om hem zijn Belgische nationaliteit te ontnemen. Volgens het Antwerpse parket-generaal vormt hij een permanente bedreiging voor de openbare veiligheid en is hij ernstig tekort geschoten in zijn verplichtingen als Belgisch burger.

De advocate van Belkacem erkent die tekortkomingen, maar vindt niet dat hij nog langer een gevaar vormt. Zijn Belgische nationaliteit afnemen zou disproportioneel zijn. “Hij heeft veel spijt en had nooit gedacht dat het hele Sharia4Belgium-verhaal op dit zou uitdraaien. Het enige dat hij nu nog wil, is bij zijn gezin zijn, werken en een gewoon leven leiden”, stelde meester Liliane Verjauw.

“Fouad is en voelt zich Belg”

Belkacem vreest dat als hem de Belgische nationaliteit ontnomen wordt, en hij dus enkel nog de Marokkaanse overhoudt, een uitlevering aan Marokko de volgende stap zal zijn. “Maar zijn verbondenheid met Marokko is nihil. Hij probeerde al afstand te doen van zijn Marokkaanse nationaliteit, maar kreeg bij het consulaat van Marokko de verkeerde informatie. Mijn cliënt is en voelt zich Belg. Zijn familie is al vijftig jaar, of drie generaties lang, in ons land. Hij heeft hier een vrouw en kinderen. Zijn Belgische nationaliteit is deel van wie hij is”, aldus Verjauw.

Advocaat-generaal Dirk De Waele merkte op dat hij de Belgische nationaliteit enkel kreeg onder de opschortende voorwaarde dat hij zich als Belg bleef gedragen. Hij overliep vervolgens nog eens alle veroordelingen die Belkacem had opgelopen: van het belagen van politici en het aanzetten tot haat tegen niet-moslims, tot leider van een terroristische organisatie, waarbij hij het omverwerpen van de westerse democratie als doel had gesteld.

Wet weggooien

“Het zijn aanhangers van het jihadistisch salafisme zoals hijzelf die al meer dan vijftig aanslagen in Europa hebben gepleegd, waaronder ook hier in Brussel. Als we de wet op de nationaliteitsafname niet op deze mensen kunnen toepassen, dan kunnen we ze maar beter weggooien”, aldus De Waele.

Hij voegde er nog aan toe dat deze procedure los staat van een eventuele uitlevering. “En als het toch zo ver komt, dan kan de familiale impact nog altijd worden aangevoerd voor de rechter die daarover moet beslissen.”

Belkacem geloofde daar niets van. “Als het openbaar ministerie eerlijk was, zou het gewoon toegeven dat dat de uiteindelijke bedoeling is: mij zo snel mogelijk uitleveren. Dat de Marokkaanse staat maar met dat irritante ‘manneke’ afrekent. Want een gevangenisstraf van alles samen vijftien jaar is niet genoeg en een speciaal regime in de gevangenis evenmin. Stop dit theater en stop met een vijandige sfeer te creëren rond mij. Laat het gezond verstand en de sereniteit terugkeren. Want zelfs áls ik uitgeleverd word, dan zullen mijn banden met België niet verbroken worden, aangezien mijn ouders, oma, broer, zus, vrouw en kinderen hier wonen”, vertelde hij aan het hof.

De ouders en de zus van Belkacem woonden de zitting bij, maar wilden na afloop liever niet reageren.