Energiespecialist: “Meer dan vijftig procent kans dat het licht uitgaat in november”

“Ik schat de kans op meer dan vijftig procent dat het licht uitgaat in november.” Dat zegt energieconsulent Alexander Polfliet over het dreigend stroomtekort in ons land. Intussen probeert energieminister Marghem (MR) deals te sluiten met het buitenland om ons land binnenkort toch nog van voldoende stroom te voorzien.

Slechts één van de zeven kernreactors in ons land werkt nog naar behoren. Daardoor dreigen we in november op piekmomenten zonder stroom te zitten. Daarvoor is een afschakelplan uitgewerkt, dat ons land in acht zones heeft opgedeeld.

Maar hoe kan zoiets? We betalen steeds meer voor elektriciteit, terwijl er steeds minder beschikbaar is. Volgens energieconsulent Alexander Polfliet heeft dat te maken met verschillende factoren, zo liet hij verstaan in het Radio 1-programma ‘Nieuwe Feiten’. “Door de energieschaarste is het evenwicht zoek tussen vraag en antwoord. Er is minder aanbod, maar dezelfde vraag blijft. Daarom betalen we meer. Bovendien wordt de stroom die we nodig hebben steeds meer gemaakt door gascentrales die aan hogere kostprijs werken”, zegt Polfliet.

Strategische reserve

Energieminister Marie-Christine Marghem (MR). Foto: BELGA

Tot slot haalt de energieconsulent ook de strategische reserve aan, het spaarpotje dat we jaarlijks aanleggen voor mocht het ooit verkeerd gaan. Met dat geld worden gascentrales onderhouden die niet meer in gebruik zijn, maar ons wel elektriciteit kunnen leveren mocht dat nodig zijn. “Sinds 1 januari 2015 betalen we Elia voor een strategische reserve via een heffing op onze stroomfactuur. De voorbije jaren hebben we zo samen 187 miljoen euro bij elkaar gespaard. Maar voor komende winter vond energieminister Maghem zo’n strategische reserve niet nodig (op aanraden van Engie Electrabel, nvdr.), ook al hebben we dat geld betaald.”

De beslissing om een strategische reserve op te bouwen, moet normaal voor september genomen worden. Dus wettelijk gezien kan Marghem zo’n procedure niet meer opstarten. En die beslissing krijgt de minister nu op haar boterham, al probeert ze de zwartepiet door te schuiven naar Electrabel. “Het was een donderslag bij heldere hemel, voor mij en voor Elia. Electrabel draagt dan ook een grote verantwoordelijkheid en onze advocaten pluizen nu uit hoe het die op één of andere manier kan dragen”, zeg de minister daarover vandaag in onze krant.

Maar met hoe de kaarten er nu voor liggen, ziet Polfliet het heel pessimistisch in. “Als je de theoretische optelsom maakt, dan hebben we nog duizend megawatt over, ten opzichte van de 13.500 megawatt die we nodig hebben. Maar als er dan nog iets verkeerd gaat, bijvoorbeeld de laatste kerncentrale of gascentrale die stilvalt, dan gaat het licht uit. En ik schat die kans dat zoiets zal gebeuren op meer dan vijftig procent. Dat zal dan wellicht gebeuren op koude dagen, tussen halfzes en halfacht”, zegt de energiespecialist.

Hulp uit Duitsland?

Toch is er ook nog hoop. Binnen de Europese Unie geldt de regel dat het land waar het licht dreigt uit te gaan, geholpen wordt door landen die wel over voldoende elektriciteit beschikken. Minister Marghem heeft dinsdagochtend alvast een telefoongesprek gehad met Peter Altmaier, de Duitse minister van Energie, zo weet de krant De Morgen.

Om die extra stroom in te voeren is er alvast al meer ruimte op de hoogspanningsverbindingen met de buurlanden. De invoercapaciteit is intussen ferm opgetrokken, maar of het genoeg zal zijn is nog lang niet duidelijk.