Primeur: voor het eerst presenteert een vrouw het journaal in Saudi-Arabië

Weam Al Dakheel heeft zonet geschiedenis geschreven: ze is de allereerste vrouw die het Saoedische avondjournaal mocht presenteren. In het ultraconservatieve land gelden strengen regels voor vrouwen, zo mochten tot voor kort enkel mannen met auto’s rijden.

Weam Al Dakheel studeerde al in 2011 af als journaliste aan de Libanese American University, maar het duurde tot nu voordat ze echt kon presenteren in eigen land. Dat deed ze in het avondjournaal van Saudi TV 1 naast vast nieuwsanker Omar al-Nashwan. Het was een historische gebeurtenis, in een land waar ultraconservatieve wetten gelden.

Schending mensenrechten

Voor inwoners van Westerse landen is het ondenkbaar, maar het duurde wel degelijk tot september 2017 voor vrouwen de toestemming kregen om rijles te krijgen en dus ook zelf achter het stuur van een wagen konden kruipen. Amper twee jaar eerder, in 2015, kregen ze voor het eerst de mogelijkheid om te gaan stemmen (en op te komen) bij lokale verkiezingen. In 2012 trokken twee atletes naar de Olympische Spelen, opnieuw voor de allereerste keer. Kortom: in Saudi-Arabië geldt geen gelijkheid, verre van.

Al geldt het conservatieve regime van koning Salman bin Abdoel Aziz al-Saoed niet enkel voor vrouwen. In het land, dat grenst aan onder meer Jordanië, Irak en Qatar, worden nog regelmatig mensenrechten geschonden. Zo kunnen Saoedi’s zonder geldige reden of eerlijk proces gearresteerd worden, in gevangenissen worden ze bovendien erg slecht behandeld en soms ook gemarteld. Kroonprins Mohammad Bin Salman heeft ondertussen al verschillende stappen ondernomen om het land te moderniseren, waaronder het autorijden voor vrouwen.