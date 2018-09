“Opnieuw een nacht om de dieren van de zoo te beteugelen”: agent ontslagen na racistische boodschap op Snapchat

De politie van Detroit heeft de 27-jarige agent Sean Bostwick (27) op staande voet ontslagen nadat hij een racistische boodschap postte op Snapchat. “Opnieuw een nacht om de dieren van de zoo te beteugelen”, schreef hij bij een selfie. Ruim 80 procent van de bevolking van Detroit is zwart.

”Hij is ontslagen”, aldus de politiechef James Craig tijdens een persconferentie maandag. “Dit is de laatste dag dat hij op onze payroll staat. Morgen maakt hij geen deel meer uit van deze politiediensten.”

De aanleiding is een racistische post op Snapchat. De jonge agent postte een selfie met een boodschap. “Opnieuw een nacht om de dieren van de zoo te beteugelen”, schreef hij. Aanvankelijk verdedigde de agent zich nog door te zeggen dat hij niet doelde op zwarte mensen met de post. “Hij heeft zijn verantwoordelijkheden genomen. Hij heeft toegegeven dat hij dit gedaan heeft. Hij zei nog dat het niet zo bedoeld was”, aldus nog de politiechef.

(lees verder onder de tweet)

Detroit Police officer Sean Bostwick posted this on his social media. He was suspended from the job Sunday. He needs to be fired. Your top cop is black, you patrol a predominantly black neighborhood, in a city that is almost 85% black. Can’t have this on our force. pic.twitter.com/8W8SC4yyLn — Branden Hunter (@JustCallmeBHunt) September 24, 2018

Maar gezien hij aan het werk was in een buurt waar voornamelijk zwarte mensen wonen én dan ruim 80 procent van de bevolking van Detroit zwart is, was de post volgens velen wel degelijk racistisch. De politiechef haalde dat dan ook niet aan als reden voor zijn ontslag. “Dit is niet hoe wij hier werken”, zei hij nog. “We eisen een hoog niveau van professionaliteit als we het volk dienen.”

Politiechef James Craig. Foto: AFP

Wel maakte de chef duidelijk dat racisme en vooroordelen geen plaats hebben binnen zijn korps. “Als je zo denkt, ben je hier niet welkom, we zullen zo’n gedrag nooit tolereren.”

De agent ontslaan bleek eenvoudig gezien hij nog bezig was aan zijn proeftijd. Nog volgens de chef werkte hij nog niet zo lang in het veld. Het gros van zijn korte carrière had hij doorgebracht aan de politieacademie gezien hij slechte punten had.