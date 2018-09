Voedselagentschap haalt popcornmaïs uit de handel

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) haalt popcornmaïs van het merk Seeberger uit de handel. Na een melding via het RASFF-systeem, het systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders, werd de norm voor aflatoxines en ochratoxine A overschreden in het product. Dat meldt het FAVV dinsdag.

Aflatoxines zijn toxines geproduceerd door schimmels die aanwezig kunnen zijn in verschillende producten zoals granen en gedroogd fruit. Consumptie van grote hoeveelheden van aflatoxines zijn volgens het Voedselagentschap op lange termijn schadelijk voor de gezondheid.

Ochratoxine A is een mycotoxine die geproduceerd wordt door schimmels en die kan voorkomen in verschillende producten zoals granen, koffie, rijst en gedroogde druiven zoals krenten en rozijnen. Herhaalde inname van ochratoxine A is schadelijk voor de gezondheid.

Het FAVV heeft daarom besloten om dit product uit de verkoop te halen en terug te roepen van bij de consument. Het gaat om popcornmaïs van het merk Seeberger, ten minste houdbaar tot 31 januari 2020, lotnummers L435136, L437019, L437018 en L435137, gewicht 500 gram. Het product werd verdeeld via winkels in Fleurus, Anderlecht en Brunehaut.

Het FAVV vraagt consumenten het product niet te consumeren en terug te brengen naar het verkooppunt.