Jan Briers, de gouverneur van Oost-Vlaanderen, maakt zich zorgen over de aanstelling van zijn opvolger. Het is nog altijd niet bekend wie dat zal worden, terwijl Briers op 1 november afscheid neemt. Volgens de gouverneur zit de oorzaak van de vertraging bij het externe kantoor dat mee instaat voor de selectie-procedure. Mocht het nodig zijn, is Briers wel bereid nog wat langer op post te blijven.