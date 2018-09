Fietser komt terecht onder vrachtwagen van rijschool

Merksem - Op het kruispunt van de Bischoppenhoflaan met de Schijnpoortweg, op de grens tussen Merksem en Deurne, is dinsdag een fietser aangereden door een vrachtwagen. Het slachtoffer zou zwaargewond zijn.

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is voorlopig onduidelijk. Een vrachtwagen van de Merksemse Rijschool kwam vanuit de Bischoppenhoflaan en wilde rechtsaf slaan en richting Merksem rijden.

Daarbij kwam een fietser onder vrachtwagen terecht. Het slachtoffer zat gekneld en de brandweer gebruikte luchtkussens om de vrachtwagen op te tillen zodat de fietser kon worden bevrijd. De medische hulpdiensten ontfermden zich ter plaatse over het slachtoffer, de brandweer plaatste een tent om de hulpverleners hun werk te kunnen laten doen.

Ook het tramverkeer op Lijn 12 was een tijdlang verstoord, maar ondertussen rijden de trams terug. Vertragingen blijven wel mogelijk, waarschuwt De Lijn.

Einde #Verstoring tram 12#Antwerpen

Normale reisweg wordt opnieuw gevolgd

Vertragingen wel nog mogelijk

Bedankt voor je geduld#DeLijn — De Lijn (@delijn) 25 september 2018

De verkeershinder op het kruispunt is enorm. De Antwerpse politie trommelde extra manschappen op om de situatie in goede banen te leiden, maar raadt ten stelligste aan om de omgeving te vermijden. De hinder in ook voelbaar tot op de Ring. De federale wegpolitie werd op de hoogte gebracht en volgt de situatie mee op.

Vermijd het kruispunt van de #Bisschoppenhoflaan thv het #Sportpaleis. Het verkeer ondervindt er ernstige hinder door een ongeval. We voorzien verkeersregeling. — Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) 25 september 2018