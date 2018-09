"N-VA Herzele omzeilt kieswet via telefooncampagne"

In Herzele omzeilt N-VA de kieswet via een telefooncampagne. Dat beweert Filip De Bodt, gemeenteraadslid voor LEEF! Zo'n 500 inwoners van Herzele zijn de voorbije dagen opgebeld door het enquête-bureau van N-VA-lijstduwer Timothy Desmet.. Zij kregen slechts enkele vragen, onder meer wat ze vinden van Johan Van Tittelboom, de liberale burgemeester van Herzele, en ook wat ze vinden van N-VA-lijsttrekker Toon De Bock en lijstduwer Desmet. Andere partijen worden niet vermeld in de enquête. Volgens Filip De Bodt gaat het daarom niet om objectief wetenschappelijk onderzoek, maar ruikt dit naar verkiezingspropaganda.