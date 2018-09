Man treft bejaarde buur dood aan, laat het lichaam liggen en steelt bankkaart om ruim 6000 euro aan pizza te kopen

Een 24-jarige man staat in het Ierse Belfast terecht voor lugubere fraude. Enkele jaren eerder ontdekte hij het levenloze lichaam van zijn 68-jarige buurvrouw. Hij belde de hulpdiensten niet, maar ging aan de haal met haar bankkaart. Hij betaalde er zijn rekeningen mee en kocht ook ruim 6000 euro aan pizza’s. De man pleit schuldig.

Het stoffelijk overschot van de vrouw werd in 2017 aangetroffen in haar slaapkamer in haar appartement. Na onderzoek bleek het lichaam daar al twee jaar te liggen. De buurman van de overleden vrouw, Robert Sharkey, werd kort na de vondst gearresteerd. Vervolgens werd hij aangeklaagd wegens schuldig verzuim. De officiële aanklacht luidde identiteitsfraude, bankfraude en het ‘verhinderen van een begrafenis’. Laatstgenoemde is een strafbaar feit in Engeland en Wales met levenslang als maximumstraf.

De man staat nu terecht voor een resem aanklachten omdat hij het lichaam ontdekte maar niemand alarmeerde. Sterker nog: hij ging aan de haal met haar bankkaarten en enkele prullaria uit haar appartement waaronder een koffiemok. Gezien de bejaarde vrouw ongetrouwd was en geen kinderen had ging haar overlijden ongemerkt voorbij. Sharkey, zich bewust van haar isolement, maakte daar misbruik van. Gedurende een periode van twee jaar kon Sharkey ongestoord de rekeningen van zijn buurvrouw plunderen. Zo betaalde hij zijn telefoon-, gas en andere rekeningen met de kaart van de vrouw. Daarnaast betaalde hij er ook boodschappen mee en kocht hij veel afhaaleten. Op twee jaar tijd spendeerde hij ruim 6000 euro bij Domino’s pizza’s.

Tijdens het proces pleitte Sharkey schuldig op het gros van de aanklachten. Strafmaat volgt in oktober.