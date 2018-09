Parking Westkerke blijft alsnog ‘s nachts open

Oudenburg - De snelwegparking van Westkerke gaat ‘s nachts open, meldt de Oudenburgse burgemeester Peter Velle dinsdag. Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) heeft de aanpassingen aan de snelweg laten vaststellen door een deurwaarder en zou bij sluiting aandringen bij gouverneur Carl Decaluwé om de beslissing van de burgemeester te laten schorsen.

De deurwaarder is inderdaad langsgekomen en heeft daar het bestaande hekwerk met de prikkeldraad vastgesteld. Dat is het enige’, aldus de burgemeester. ‘Maar we kregen daarbij nog een aantal garanties. Namelijk dat de parking ‘s nachts, tot eind september, zal bewaakt worden door een privé-firma. Dat gebeurt nu al. En, dat het nieuwe camerasysteem tegen het einde van de week zou functioneren.’

Het gaat onder meer om twee slimme ANPR-camera’s. Toch maakt Velle enkele kanttekeningen. ‘Ik pleit ervoor om de veiligheid verder te garanderen. Ik maak me ook zorgen over de prikkeldraad die tegen de grond is aangebracht. Ik denk daarbij onder meer aan zwerfvuil dat door de diensten daar van tussen gehaald zal moeten worden. Maar ik denk ook aan de veiligheid van de passanten’, aldus Velle.

Hij vraagt de minister ook met aandrang dat de privé-bewaking niet stopgezet wordt in oktober en dat werk gemaakt wordt van een sanitair blok. Dat werd al in 2017 beloofd.

Broekzak-vestzak

Velle heeft ook zijn bedenkingen bij de versterking van het interventiekorps. ‘Dat is een broekzak-vestzakinterventie. Onze politiediensten worden wel wat ontlast van de migrantenproblematiek, maar ze worden nu weer ingezet in andere zones, voor bijvoorbeeld sportevenementen’, besluit de burgemeester. Hij hoopt ook dat grootschalige acties, zoals maandagnacht, zullen blijven georganiseerd worden.

De burgemeester had vorige week aangegeven dat hij de parking ‘s nachts zou afsluiten. Westkerke is een geliefkoosde plek voor mensensmokkelaars en migranten. Nu verschillende parkings langs de E40 afgesloten zijn, zou Westkerke één van de weinige beschikbare parkings blijven langs de snelweg.

In 2017 besloot Vlaanderen samen met de gemeente dat de snelwegparking er één wordt voor langparkeren. Er werd geïnvesteerd in extra bewaking, onder meer om transmigranten te beletten aan boord te gaan in vrachtwagens. Vorige week had de parking opnieuw moeten open gaan, maar burgemeester Peter Velle (CD&V) besloot de parking ’s nachts gesloten te houden, omdat de beveiliging volgens hem niet volstaat.