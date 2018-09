Nieuwe ontgoocheling Lam Gods: “Geen koker gezien waar gestolen paneel in zit”

Gent / Mariakerke / Drongen / Wondelgem / Sint-Amandsberg / Oostakker / Desteldonk / Mendonk / Sint-Kruis-Winkel / Gentbrugge / Ledeberg / Afsnee / Sint-Denijs-Westrem / Zwijnaarde - Het Gentse parket ziet in de röntgenbeelden die gisteren werden gemaakt onder de Kalandeberg “geen aanwijzingen van een koker waarin het schilderij kan zitten”. De archeoloog die de beelden maakte, vindt verder onderzoek wel nuttig.

“In de eerste scans hebben we geen aanwijzingen gevonden van een koker of nis waarin het paneel zou kunnen verstopt zitten”, aldus An Schoonjans van het Gentse parket gisteren in de vooravond.

De dag voordien had een archeoloog van de Gentse universiteit urenlang de bodem gescand van de Kalandeberg met een zelfgemaakte grondradar die een fotokaart maakte van de ondergrond van het plein.

Auteur Marc De Bel en mede-amateuronderzoeker Gino Marchal hadden de speurders er immers van overtuigd dat het de moeite waard was na te gaan of zich daar geen ondergrondse gang of koker bevindt waarin de vermoedelijke dief het paneel zou kunnen weggeborgen hebben.

“We zijn nog bezig met de verwerking van de beelden”, aldus archeoloog Lieven Verdonck “maar nu al zijn er interessante dingen zichtbaar. Het zou nuttig zijn om die gegevens af te toetsen aan de kaarten van de bestaande nutsleidingen onder de grond.”

Maar het ziet er dus naar uit dat het boek “De Veertiende Brief” van Marc De Bel definitief gerangschikt mag worden onder de rubriek “fictie”.

De amateurdetectives kunnen opnieuw aan de slag.