Waarom de lelijkste goal plots de mooiste is, en de beste speelster ter wereld haar prijs niet krijgt

Op het FIFA-gala werd het lelijkste doelpunt van de tien genomineerden uitgeroepen tot mooiste doelpunt, en kreeg de beste speelster van het jaar haar prijs niet. Hoe dat komt? Wel, eigenlijk door u, de voetbalfan.

James Milner feliciteerde ploegmaat Mohamed Salah op maandagavond met zijn Puskas Award, de prijs voor het mooiste doelpunt van het jaar. “Proficiat dat je zevende mooiste goal van het seizoen verkozen is tot mooiste van het jaar”, schreef Milner op Twitter. Hij bedoelde het als grapje, maar er zat ook een kern van waarheid in.

Het doelpunt van Salah was niet het mooiste dat er het afgelopen jaar gescoord werd. Meer zelfs, het was waarschijnlijk het lelijkste doelpunt van het lijstje met tien genomineerden. In de Engelse Premier League won het niet eens de prijs voor Doelpunt van de Maand. Waarom zou het dan het mooiste doelpunt van het jaar zijn? Er was Cristiano Ronaldo, met zijn waanzinnige omhaal op het veld van Juventus in de Champions League. En er was Gareth Bale, met een omhaal in de finale van de Champions League. Maar toch won Salah. Waarom?

De beste vrouwelijke speelster kreeg haar prijs niet

Nu, de toekenning van de Puskas Award was niet de enige farce op het gala. Eigenlijk stond ze bol van de farces.

De Noorse Ada Hegerberg is nog maar 23 maar ontpopt zich nu al zo’n beetje tot de Cristiano Ronaldo (of Lionel Messi, zo u wil) van het vrouwenvoetbal. Ze won met haar club Lyon de Champions League en kroonde zich daar tot topschutter met 15 goals. Ze won ook de Franse titel en werd ook daar topschutter, met 31 goals. Maar ze werd geen speelster van het jaar. Dat werd - al voor de zesde keer - de Braziliaanse Marta, die intussen in de nadagen van haar carrière beland is. Ze won de Copa America met Brazilië, maar scoorde er maar één keer.

Dus Ada Hegerberg scoort 15 x in de Champions League, het toernooi dat ze nu 3 x won. Oh ja, ze is 23 jaar jong. Marta heeft een matig seizoen, scoort amper bij haar club. Maar wint wel, want de enige naam die veel stemmers/fans kennen. Prima, die awards. #FIFAFootballAwards — Rivkah op het Veld (@RivkahophetVeld) 24 september 2018

Of wat dacht u van deze? Mohamed Salah, ja, dezelfde als de Mohamed Salah van hierboven, haalde de top drie bij de mannen… maar werd niet opgenomen in het beste elftal van de FIFA. Net zoals Thibaut Courtois trouwens, terwijl die wel werd uitgeroepen tot Beste Doelman.

Fans vertekenen de verkiezing

Al deze op het eerste zicht vreemde beslissingen hebben één gemene deler. En dat bent u, de surfende voetbalfan.

Er is maar één reden waarom Salah de prijs voor het mooiste doelpunt kreeg: omdat het enige wat ertoe deed, de stem van de fans was. Maar die gaven helemaal niet om het mooiste doelpunt. Ze gaven wel om Mohamed Salah. Ster van Liverpool, één van de populairste voetbalclubs ter wereld. En ook niet onbelangrijk: hij was de enige Afrikaanse voetballer en moslim in het lijstje. Als succesvolste Egyptische voetballer ooit heeft hij een land met 100 miljoen inwoners achter zich.

Een muurschildering van Salah in Egypte. “Iedereen heeft een verhaal, maar heeft een start nodig. Wees klaar en begin je eigen droom”, staat er. Foto: REUTERS

Waarom Hegerberg niet won

Populariteit speelt dus een (te) grote rol. Maar dat geldt niet enkel in de strijd om het mooiste doelpunt.

Sinds twee jaar kiezen de fans ook mee wie de prijs voor Beste Speler en Beste Speelster wint. Hun stem telt voor 25% mee. Nadat de stemmen van de andere gerechtigden - media, coaches en speelsters - binnen waren, stond Hegerberg op één bij de vrouwen. Marta stond niet eens in de top drie. Maar de stem van de fans veranderde dit nog.

Ada Hegerberg from Norwegian polled most points from: Captains, Coaches, Media.



82 more points than Marta.

Marta must've polled huge votes from fans to win the Award. pic.twitter.com/shQAYQkd4l — Dean Rosario (@DeanRosario) 25 september 2018

Dat verklaart ook waarom Salah op het podium mag bij de beste drie spelers ter wereld, maar niet in het Wereldelftal van het Jaar staat. In dat laatste hebben de fans namelijk geen stem: de elf worden gekozen door spelers van over de hele wereld.

Waarom staat Thibaut Courtois er dan niet in? Omdat de FIFA zo vriendelijk was om de Doelman van het Jaar te laten beoordelen door nog een andere instantie: een panel van experts. Opvallend: één van die experts was Peter Schmeichel… terwijl zijn zoon Kasper één van de genomineerden was voor de prijs. Toch één fan die nog een beetje objectief kon zijn.