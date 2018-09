VIDEO. In deze school komen de gezonde snacks letterlijk uit de lucht gevallen

Aalst / Gijzegem / Hofstade / Baardegem / Herdersem / Meldert / Moorsel / Erembodegem / Nieuwerkerken - Een drone die op de speelplaats landt, gevolgd door Ketnethelden Nicolas en Dempsey die appels en tomaatjes uitdelen: de dag kon gisteren voor de leerlingen van BuSO Levensvreugde niet stuk. Al had het spektakel een duidelijke boodschap: Vlaamse kinderen eten veel te weinig fruit, groenten en melkproducten.

“Ik eet appels, peren... veel peren!”, zegt Kadil enthousiast. Maar veel tijd voor ons heeft hij niet, want hij wil nog een foto met Ketnethelden Nico en Dempsey. Die waren als verrassing op de Levensvreugde-school aangekomen om fruit, groenten en melk onder de leerlingen van het bijzonder onderwijs te verdelen. Als ultieme verrassing kwam een drone met daarop een fruitmand uit de hemel neergedaald.

“Leerlingen met een moeilijke gezinssituatie zien thuis soms weinig of geen fruit”, legt directrice Ria Kuykens uit. “Zeker voor onze doelgroep van kwetsbare jongeren is ‘Oog voor Lekkers’ een uitgelezen kans om gezonde eetgewoontes bij te brengen.” Met de campagne willen de Vlaamse overheid en de Europese Unie gezonde gewoontes promoten. Dat blijkt nodig, want bij de 10- tot 13-jarigen eet 97,5 procent van de kinderen te weinig fruit: amper de helft haalt tot een derde van de aanbevolen portie. Ook bij de jongere kinderen wordt de norm allesbehalve gehaald. Voor groenten zijn de cijfers nog slechter en eenzelfde verhaal wordt gezien bij de melkproducten. “Kinderen eten ook te veel ongezonde voeding”, zegt Laura Vandeweghe van het Vlaams Instituut Gezond Leven. “Leerkrachten kunnen helpen om smaken te leren lusten, door bijvoorbeeld aan de groente te laten voelen, fruit te ruiken...” BuSO Levensvreugde plant zelf wekelijks gezonde tussendoortjes in het lesrooster in. De leerlingen staan er ook zelf in voor de verdeling van het fruit, de groenten en de melk in de klassen.

Missie geslaagd

“Wij zijn heel veel groenten en fruit komen uitdelen”, zeggen Nicolas en Dempsey. “We leren hen dat het lekkere en gezonde snacks zijn. Ze waren razend enthousiast dus ik denk dat de missie geslaagd is: ze waren allemaal goed aan het gaffelen”, lachen ze. “We kunnen naar huis terugkeren met een rond fruitbuikje en een heel warm gevoel van de vele knuffels die we kregen.”

Leerling Niels (18) was alvast overtuigd: “Ik eet het liefste ananas, pruimen, granaatappel en bananen. Ik plant ook groenten in het zorgtuintje.”

Scholen kunnen nog tot 1 oktober intekenen op Oog voor Lekkers voor tien of twintig weken vol fruit, groente en melk. Alle scholen uit het basisonderwijs en buitengewoon onderwijs komen in aanmerking voor subsidies.