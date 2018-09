FIFA wil sterkere regulering transfermarkt en limiet op uitleenbeurten

De wereldvoetbalbond (FIFA) heeft bekendgemaakt de regels van de transfermarkt te willen verstrengen. Zo zou er een limiet komen op het aantal uitleenbeurten.

“We hebben iedereen rond de tafel gebracht en de belangrijke spelers van de voetbalindustrie hebben begrepen dat we in actie moeten komen,” verklaarde voorzitter Gianni Infantino. “Dit is een belangrijke stap richting een transparantere voetbalmarkt.”

Het aantal uitleenbeurten is zowel op nationaal als internationaal in stijgende lijn. De FIFA wil “jeugdontwikkeling promoten” en “commerciële uitbuiting tegengaan”. Zo wil de wereldvoetbalbond het aantal uitleenbeurten bij elke club limiteren. Daarnaast zal de FIFA brugtransfers en onderverhuur verbieden.

De FIFA hield vandaag een stakeholders-vergadering. Andere voorstellen waren onder meer de verplichte elektronische transfersystemen op nationaal niveau, strengere reguleringen voor spelersmakelaars, hogere vergoedingen voor opleidingsclubs en het oprichten van het zogenaamde “Clearing House” dat fraude bij transfers moet tegengaan.

De Raad van Bestuur buigt zich op 26 oktober over de voorstellen en keurt deze dan al dan niet goed.