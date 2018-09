Erdogan haalt uit naar VS: “Niemand kan zwijgen als handelsakkoorden willekeurig worden vernietigd”

Na een zware ruzie met de VS heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dinsdag in een toespraak voor de algemene vergadering van de VN in New York opnieuw uitgehaald naar de regering Trump. “Niemand kan zwijgen als handelsakkoorden willekeurig worden vernietigd, protectionistisch beleid wordt uitgebreid en economische sancties als wapens worden gebruikt”, zei Erdogan zonder de VS bij naam te noemen.

In augustus escaleerde het geschil tussen Washington en Ankara over het lot van een in Turkije vastgehouden Amerikaanse predikant. De VS hebben sancties opgelegd die Turkije beantwoordde. De Turkse lira, die al maanden onder druk staat, stortte vervolgens in naar een historisch dieptepunt.

Erdogan riep de VS en de internationale gemeenschap ook op om de Gülen-beweging hard aan te pakken, die Ankara verantwoordelijk acht voor de couppoging van juli 2016. De leider van de beweging, Fethullah Gülen, woont in de staat Pennsylvania.

De Turkse president, die de afgelopen weken herhaaldelijk scherpe kritiek had geuit op de VS, nam in New York wat gas terug.

De Turkse communicatiechef Fahrettin Altun verspreidde op Twitter een foto waarop de Amerikaanse president Donald Trump blijkbaar de hand uitreikt naar Erdogan. Altun schreef dat de foto was genomen vóór de toespraak van Erdogan. De presidenten voerden een kort gesprek.

Erdogan reist donderdag van de VS af naar een staatsbezoek aan Duitsland. Hij ontmoet onder meer de bondspresident Frank-Walter Steinmeier en bondskanselier Angela Merkel en reist zaterdag naar Keulen om daar een moskee te openen.