Opvarenden Aquarius 2 kunnen terecht in Portugal, Spanje, Frankrijk en Duitsland

De 58 migranten die zich op het reddingsschip Aquarius 2 bevinden, kunnen terecht in Portugal, Frankrijk, Spanje en Duitsland. Dat meldt een bron binnen de Franse regering. Intussen heeft de Maltese regering laten weten dat het schip kan aanmeren in Malta.

“Achttien migranten kunnen terecht in Frankrijk, vijftien in Spanje en vijftien in Duitsland”, zo klonk het. Eerder dinsdag had de Portugese regering aangegeven dat er tien migranten terecht kunnen in Portugal.

Op de middag hadden verschillende Franse ministers kritisch gereageerd op de beslissing van het reddingsschip Aquarius 2 om koers te zetten richting de haven van Marseille. Het schip, dat beheerd wordt door de ngo’s SOS Mediterranee en Artsen Zonder Grenzen (AZG), krijgt van zowel Italië als Malta geen toestemming om aan te meren in hun havens.

De Franse minister van Europese Zaken Nathalie Loiseau liet weten dat er gesprekken gevoerd werden met andere Europese landen om een haven te vinden voor de Aquarius en om de hulp voor de migranten te verdelen.

De Maltese regering heeft dinsdagnamiddag aangegeven dat de migranten aan wal mogen in Malta. “Maar ze zullen wel onmiddellijk verdeeld worden over andere landen”, zo klonk het op de Twitteracccount van de Maltese premier Joseph Muscat.