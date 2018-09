Amerikaanse tv-beroemdheid Bill Cosby (81) moet minstens 3 jaar de cel in

Bill Cosby is door een rechtbank in het Amerikaanse Pennsylvania veroordeeld tot een celstraf van drie tot tien jaar cel voor de aanranding van een vrouw. Zijn advocaten hebben al laten weten dat ze in beroep zullen gaan tegen die uitspraak.

Meer dan 50 vrouwen beschuldigden de nu 81-jarige Cosby de afgelopen maanden van seksueel misbruik, maar omdat de meeste van die zaken tientallen jaren oud waren, kon de acteur daarvoor niet meer vervolgd worden. Slechts één zaak bleef juridisch overeind: die van Andrea Constand, een vriendin van Cosby die de acteur in 2004 drogeerde en verkrachtte in zijn huis in Philadelphia.

In april achtte een rechtbank hem in die zaak schuldig aan drie feiten van ernstig seksueel misbruik. Daardoor riskeerde hij eigenlijk tot dertig jaar cel, maar omdat zijn verdediging en het openbaar ministerie overeenkwamen om de zaken samen te voegen, was de hoogste mogelijke straf tien jaar cel.

Rechter: “Niemand staat boven de wet”

Rechter Steven O’Neill moest vandaag enkel nog de straf uitspreken: daarbij werd Cosby bestempeld als “een gewelddadig seksueel roofdier”, zodat hij wettelijk verplicht is om zich maandelijks psychologisch te laten begeleiden, en moet hij zich de rest van zijn leven registreren als zedendelinquent. “Niemand staat boven de wet en niemand mag vanwege zijn woonplaats, zijn identiteit of zijn welstand, roem, beroemdheid of zelfs liefdadigheid anders worden behandeld”, zei O’Neill in zijn vonnis. “Hoe hoger de klim, hoe dieper de val”.

Het gezicht van Cosby vertrok bij de lezing van het vonnis geen spier. Hij maakte geen gebruik van de gelegenheid om zich uit te spreken. Familieleden van Cosby waren net zoals de dag voordien niet in de rechtszaal aanwezig. De acteur moet ook een boete van 25.000 dollar (21.200 euro) betalen.

“Een hoge prijs” vs. “Buitensporig hard verdict”

“Wie iemand opzettelijk verdooft om seksueel te kunnen misbruiken, moet hiervoor een hoge prijs betalen en die prijs is de eigen vrijheid”, vond openbaar aanklager Kevin Steele na afloop. De advocaat van Cosby had daarentegen over een “buitensporig hard verdict” gesproken en verwees naar de leeftijd en blindheid van zijn cliënt. “Wat doet een 81-jarige man in de gevangenis? “, vroeg Green zich af. De advocaten van Cosby lieten al weten dat ze in beroep gaan tegen de veroordeling.

Cosby is de eerste Amerikaanse beroemdheid die veroordeeld wordt voor seksueel misbruik sinds het begin van de #MeToo-beweging, die tientallen machtige mannen in de entertainmentsector aan het wankelen bracht.