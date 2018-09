Proximus League - Tubeke-spits Thomas Henry wordt vier duels geschorst

Brussel - Thomas Henry wordt voor zijn elleboogstoot aan het adres van OHL-verdediger Kenneth Schuermans gestraft met een schorsing van vier speeldagen en een boete van 2.000 euro. Die sanctie heeft de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond opgelegd aan de topschutter van AFC Tubeke.

Henry pakte in de thuismatch tegen OH Leuven (3-1) op het uur uit met een elleboogstoot tegen Schuermans, die even tegen de vlakte bleef liggen. Scheidsrechter Denis Vanbecelaere hield de kaarten op zak, maar door de tussenkomst van de Reviewcommissie werd Henry alsnog vervolgd door het Bondsparket.

Ter zitting gaf Vanbecelaere na analyse van de tv-beelden toe dat de stoot van de Franse spits met een rechtstreekse uitsluiting had bestraft moeten worden, waardoor het Bondsparket over kon gaan tot de vervolging. Procureur Chris Vandenbossche eiste vier speeldagen schorsing. Hoewel Henry getuigde dat hij niet besefte dat hij Schuermans geraakt had, werd de vordering van het Bondsparket bevestigd.

Tenzij Tubeke in beroep gaat, kan het niet op zijn topschutter rekenen in de competitieduels tegen Roeselare (28 september), Beerschot Wilrijk (6 oktober), KV Mechelen (14 oktober) en Lommel (20 oktober). De Franse spits was dit seizoen al goed voor zes doelpunten.

Detail: Henry pakte ook afgelopen vrijdag in de thuiswedstrijd tegen Union een rode kaart. Er hangt hem dus nog een zwaardere straf boven het hoofd.