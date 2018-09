Albanië beschuldigt België van dodelijk getreuzel in zaak-Rustemi: “In tussentijd kon zijn clan moorden plegen”

Volgens de Albanese regering heeft België er vijf maanden over gedaan om duidelijkheid te scheppen over het statuut van de voortvluchtige crimineel Safet Rustemi. Op die tijd kon diens clan bijgevolg “ernstige misdrijven, waaronder moorden, plegen”, aldus de Albanese staatssecretaris Besfort Lamallari in Terzake.

De Albanese politie schaduwde de clan van Safet Rustemi (die in Albanië bekendstaat als Safet Bajri) al maanden met telefoontaps en zelfs drones. Maar de door België gezochte crimineel kon - samen met tien kompanen - pas afgelopen vrijdag worden opgepakt in de Albanese hoofdstad Tirana.

Rustemi werd afgelopen vrijdag gearresteerd in Tirana Video: Ministria e Brendshme

Tot vreugde van minister van Justitie Koen Geens (CD&V): de zaak-Rustemi leidde deze zomer nog tot heel wat ophef in ons land, omdat de Dienst Vreemdelingenzaken de man het land had uitgezet, ook al was hij veroordeeld tot 22 jaar cel voor onder andere drugshandel en gewelddelicten. Geens jubelde in een tweet dan ook over de “zeer goede samenwerking met Albanië voor de strafovername en aanhouding van Albanese onderdaan die straffen opliep in België.”

Oponthoud in België

De vraag is echter of men het in Albanië eens is met die positieve lezing van de feiten: volgens de Albanese regering had Rustemi veel eerder kunnen opgepakt worden als België niet zo had getreuzeld met het overhandigen van het vonnis van een Belgische rechter. Dat vonnis moest het mogelijk maken dat Rustemi zijn Belgische straf zou uitzitten in Albanië, aangezien België en Albanië geen akkoord hebben over het uitleveren van onderdanen, maar wel afspraken hebben gemaakt om elkaars straffen uit te voeren.

“De Albanese autoriteiten hebben sinds april 2018 meermaals gevraagd naar de beslissing van de rechtbank”, zegt de Albanese onderminister voor Binnenlandse Zaken Besfort Lamallari. “De minister van Binnenlandse Zaken, de Albanese politie en het openbaar ministerie hebben druk proberen uit te oefenen op de Belgische autoriteiten om sneller informatie te krijgen. Maar we kregen het vonnis pas in september 2018.”

Ook Sven Mary, de advocaat van Rustemi, stelt zich vragen bij de interpretatie van Geens: “Ik heb niet de Indruk dat de samenwerking goed is verlopen, eerder dat ze vrij stroef is geweest. De goednieuwsshow van de minister was dat hij (Rustemi, nvdr.) was aangehouden, maar daar stopt de goednieuwsshow.”

Rustemi verstopte zich niet bepaald in zijn thuisland. Foto: if

Moorden in Albanië

Dat blijkt: volgens de Albanese autoriteiten hadden ze zware misdrijven kunnen voorkomen als België sneller had gereageerd. “De voorbije maanden kon Rustemi ernstige misdrijven plegen, waaronder moorden en afpersing. Die hadden kunnen voorkomen worden”, aldus Lamallari. Rustemi en zijn kompanen worden nu in Albanië beschuldigd van moord, illegaal wapenbezit, witwassen, afpersing en drugshandel.

Ook bij de conclusie van Geens dat Rustemi zijn Belgische celstraf nu in Albanië zal uitzitten, stelt Mary zich vragen: “Ik denk dat de minister zich hier ietwat vergaloppeert. Die celstraffen (van acht en vijf jaar, nvdr.) zijn bij verstek uitgesproken. Mijn cliënt heeft zoals elke onderdaan de mogelijkheid om daartegen verzet aan te tekenen. Dat betekent dat deze straffen niet definitief zijn, en de processen dus opnieuw gevoerd zullen moeten worden. Zonder zijn aanwezigheid lijkt me dat heel eigenaardig. Als men Rustemi niet uit Albanië zou terughalen om zijn processen bij te wonen, zou dat tot een probleem kunnen leiden voor België.”

Geens: “Menselijke vergissing”

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wijst de beschuldiging van onderminister Lamallari echter van de hand: “Onze verbindingsofficier in Albanië heeft vandaag het ministerie van Binnenlandse Zaken bezocht, en daar heeft de kabinetschef hem gezegd dat er geen verband was tussen wat de onderminister de late arrestatie van Rustemi noemt, en de traagheid die hij aan België verwijt.” Geens wijst er dan ook op dat er in Albanië een hevige strijd woedt tussen meerderheid en oppositie over corruptie. “Dit land zit in een hevige strijd waarin de pot de ketel voortdurend verwijt”, zegt hij. “De vraag is welk deel van die beschuldigingen bedoeld zijn voor binnenlands gebruik, en welk deel voor ons.”

Al erkent Geens wel dat er ook aan Belgische kant iets fout liep met de procedure. “Men had de strafuitvoeringsprocedure moeten toepassen, maar men heeft de overbrengingsprocedure toegepast”, aldus de minister. “Men kan dat een menselijke vergissing noemen.” Geens had naar eigen zeggen ook liever gehad dat het dossier vroeger was overgemaakt, maar volgens de minister is het belangrijkste dat de hele bende is opgerold met een goed geconcerteerde actie van de Albanese en de Belgische politie.