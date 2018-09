Oumaïma Rayane, het lief van Remco volgde zijn wereldkampioenenrit van in de les: “Ik kijk enorm op naar zijn doorzettingsvermogen”

Anderhalf jaar zijn ze al samen. Van in de periode dat Remco Evenepoel, de kersverse wereldkampioen tijdrijden bij de juniores, de overgang maakte van voetballer naar wielrenner. Maar op het WK kan ze er niet bij zijn omdat ze net op de universiteit begon. “Maar ik heb de tijdrit in de les kunnen volgen: vol spanning en op het einde in tranen.”

Toen Remco Evenepoel deze zomer zich tot Europees kampioen kroonde, was Oumaïma Rayane (18) wel aanwezig. Maar haar allereerste week aan de universiteit kon ze niet missen. Zelfs niet voor het WK. Maar Remco en het wielrennen volledig loslaten, lukte haar gisteren totaal niet. “Ik heb mij niet kunnen inhouden om tijden de les live de tijdrit van Remco mee te volgen. Daar zat ik, vol spanning. Toen ik hem over de eindstreep zag rijden en achteraf zijn emoties zag vrijkomen op het podium, kon ik natuurlijk mijn tranen niet tegenhouden. Tranen van geluk. Op dat moment was de les gelukkig afgelopen en werd ik omringd door mijn vriendinnen.”

Hoe lang kennen jullie elkaar eigenlijk al?

We kennen elkaar al meer dan een anderhalf jaar, van in de tijd van zijn overgang van het voetbal naar het wielrennen.

Foto: Tommy Huyghebaert

Hoe beheerst het wielrennen jullie relatie?

“Het wielrennen heeft een grote impact op ons leven, vooral de laatste weken. Remco is constant weg. Van de ene stage naar de andere, van de ene wedstrijd naar de volgende. In de maand augustus heb ik Remco maar 1 of 2 keer gezien. Hetzelfde geldt voor september. En soms zie ik hem dan enkel op weg naar de luchthaven. Dat is wel moeilijk voor een koppeltje van ons leeftijd. Want je wilt elkaar natuurlijk zoveel als mogelijk zien. Maar dat maakt wel dat we dubbel genieten van de korte momenten dat we elkaar wél zien.”

Voel je jezelf op jouw leeftijd al een echte wielrennersvrouw?

“En wat zou dat dan willen zeggen”, vraagt ze al lachend. “Wat is de functie van zo een wielrennersvrouw? Dat ik me aanpas aan zijn planning? Dat ik klaarsta als hij me nodig heeft? Dan denk ik wel dat ik een wielrennersvrouw ben. Deze zomer moest ik al om 6 uur ’s morgens om mijn vakantiejob in de bakkerij zijn, maar ’s middags kon ik dan wel gaan supporteren.”

Dat supporteren doet hem alleszins goed, gezien al zijn zeges. Wat maakt Remco volgens jou zo een topwielrenner?

“Hij heeft natuurlijk ongelooflijk veel talent, dat kan niemand ontkennen. Maar daarnaast is er ook zijn doorzettingsvermogen en zijn doelgerichtheid. Hij weet wat hij wilt en dan zal hij alles eraan doen om dat te bereiken. Alles moet wijken daarvoor. Ik kijk daar enorm naar op!”