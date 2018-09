Rode Duivels gaan met Monaco de boot in voor eigen publiek

Het zijn geen prettige tijden voor Youri Tielemans en Nacer Chadli. Beide Rode Duivels gingen met AS Monaco voor eigen volk onderuit tegen het bescheiden Angers, Monaco telt na zeven wedstrijden nog maar zes punten.

Een doelpunt op het half uur van Stephane Bahoken volstond voor de bezoekers om de drie punten mee huiswaarts te nemen. Want wat Tielemans en Chadli ook probeerden, ze slaagden er niet in om ex-Brugge-doelman Ludovic Butelle te verschalken. Beide landgenoten haalden trouwens het einde van de wedstrijd niet. Chadli bleef aan de rust al in de kleedkamer, Tielemans werd iets voorbij het uur naar de kant gehaald.

Ook FC Nantes zit in de hoek waar de klappen vallen. Het team van Kara Mbodj en Anthony Limbombe ging voor eigen volk met 1-2 onderuit tegen Nice. Nantes telt na zeven speeldagen amper vijf punten en staat voorlopig op een degradatieplaats. Zowel Mbodj als Limbombe speelden de volledige partij.