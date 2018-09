Waasland - Beveren botst op West-Vlaamse amateurs in Croky Cup, Eupen en Kortrijk wel verder

Sensatie op de Freethiel waar Waasland - Beveren met het schaamrood op de wangen uit de Croky Cup - Beker van België werd geknikkerd door KFC Mandel United. De bezoekende fusieclub - samengaan van Izegem en Ingelmunster - maakte al voor de pauze het verschil en hield na de rust stand.

Coach Yannick Ferrera koos met het belangrijke competitieduel tegen Moeskroen in het achterhoofd voor een gewaagde opstelling. Hij liet vijf basisspelers rusten, vervangend doelman Kevin Debaty kreeg meteen de kapiteinsband om de arm.

Foto: BELGA

Zoveel nonchalance werd door de bezoekers vrij snel afgestraft. Net nadat ex-Cercle-speler De Oliveira een eerste kans had gemist, mocht hij op het kwartier alsnog de score openen voor de bezoekers: 0-1. Beveren probeerde de bakens te verzetten maar vijf minuten voor de pauze volgde een tweede koude douche. Beyens verdubbelde de score, het matig opgekomen Wase publiek trakteerde de thuisspelers op een striemend fluitconcert.

Met de inbreng van Schrijvers en de debuterende Lulic probeerde coach Ferrera de bakens te verzetten, nog voor het uur werd met spits Vellios de laatste troef van de bank gehaald. Veel zoden zette het niet aan de dijk. Mandel United hield het hoofd koel en kon de eersteklasser vrij makkelijk van de aansluitingstreffer houden.

Met nog twintig minuten te spelen kwam de aansluitingstreffer er toch: de Deense verdediger Salquist joeg de vlam in de pan met zijn eerste treffer in Beverse loondienst. Konden de profs het dan toch halen van de amateurs? Beveren ging verwoed op zoek naar de gelijkmaker maar kon de uitschakeling niet meer afwenden.

Eupen probleemloos verder

Eupen kende minder problemen met Tubeke. De Oostkantonners hadden nochtans ook meerdere basispionnen aan de kant gelaten maar openden al vrij snel de score via verdediger Loties. Iets voor de pauze kon Yagan de score met een heerlijke krul verdubbelen. Twee-nul aan de pauze en match gespeeld. De kwalificatie van Eupen kwam na de pauze niet meer in het gedrang, Laurent legde in de slotminuten nog de eindstand vast.

Kortrijk in de slotfase

Ook Kortrijk wist zich te plaatsen voor de zestiende finale. Het klopte in een rechtstreeks burenduel Harelbeke, ook al ging dat niet van een leien dakje. De mannen van Glen De Boeck konden pas op tien minuten van het einde de score openen via de onvermijdelijke Teddy Chevalier. De Franse spits dwong de penalty af die hij zelf omzette waarmee de kwalificatie voor de Kerels een feit was.