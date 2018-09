Combinatie van medicijnen en kruiden is gevaarlijk: “Zeg dokter altijd welke pillen je gebruikt”

Een pilletje voor de stoelgang, om beter te slapen, of om het geheugen te stimuleren: kruidensupplementen zijn populair. Maar ze kunnen ook de werking van voorgeschreven geneesmiddelen beïnvloeden. En daar is niet iedereen van op de hoogte. “Pas op en vertel je dokter of apotheker altijd álle pillen die je inneemt”, waarschuwen experten.

“Een pilletje met Sint-janskruid is toch helemaal geen medicijn.” Dokters en apothekers krijgen dikwijls patiënten over de vloer die niet zeggen welke voedingssupplementen ze nemen. Of erger: die zelf niet weten wat ze allemaal slikken. Nochtans is het belangrijk om altijd alle producten te vermelden. “Verschillende kruiden verminderen of intensiveren de werking van andere medicatie”, waarschuwen Britse wetenschappers. Volgens hun onderzoek ­nemen – vooral oudere – mensen met voorgeschreven medicatie gemiddeld nog eens drie verschillende voedingssupplementen met kruiden.

“Dé valkuil: ze zijn vrij te verkrijgen”, zegt dokter Tom Jacobs, woordvoerder van huisartsenvereniging Domus Medica. “Omdat ze niet onder de geneesmiddelwet vallen, heeft geen enkele hulpverlener zicht op het gebruik ervan.” Toch probeert België de kruidenhandel een beetje aan banden te leggen. “Er is een lijst van meer dan 1.000 kruiden en planten­delen die gebruikt mogen worden gebruikt in supplementen”, zegt Gert Laekeman, professor farmaceutische wetenschappen (KU Leuven). “Op verpakkingen moet een waarschuwing staan voor meer dan 300 kruiden. Een bijsluiter is immers niet verplicht. Maar niet iedereen leest de verpakking, natuurlijk.”

Zowel apothekers als artsen hebben al meermaals gevraagd om kruidensupplementen niet vrij te verkopen in supermarkten, drogisterijen of online. “Hou ze in het apotheekcircuit”, zegt Lieven Zwaenepoel van de Algemene Pharmaceutische Bond. “Beter nog: kies voor een huisapotheek. Zo worden patiënten permanent opgevolgd en beschikken ze altijd over een volledig medicatieschema, inclusief supplementen.” Laekeman beaamt. “Na­denken over de verkooppunten van dergelijke supplementen is relevant. Toch opteert Europa nadrukkelijk voor de vrije markt.”

Gevaarlijke combinaties

Sint-janskruid

Af te raden voor mensen die dagelijks medicatie nemen om afstotingsverschijnselen na een transplantatie te onderdrukken. In combinatie met de anticonceptiepil kan het bovendien tussentijdse bloedingen of zelfs een zwangerschap veroorzaken.

Ginseng

Vermindert het effect van medicijnen die diabetes behandelen. De werking van bloedverdunners wordt dan weer versterkt, waardoor overmatige bloedingen kunnen ontstaan. Ook nierpatiënten laten ginseng beter links liggen.

Ginkgo Biloba

Wordt vaak gebruikt om het geheugen te stimuleren. In combinatie met bloedverdunners, aspirine of ergotamine kan het bloedingen creëren ter hoogte van de haarvaatjes van ogen en hersenen. Daarom is het absoluut af te raden.