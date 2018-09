Buitenlands voetbal: eerst puntverlies voor Bayern, Radja klopt Kevin en wederoptreden Defour

Ook Bayern Munchen wint niet elke wedstrijd die het speelt. Der Rekordmeister kwam in de eigen Allianz Arena niet verder dan een gelijkspel (1-1) tegen de bescheiden buren uit Augsburg. Inter klopte Fiorentino en in Manchester is de crisis compleet nadat United in de League Cup werd uitgeschakeld door Derby County.

Sensatie in de Allianz Arena. Zo kan je het puntverlies van Bayern Munchen best omschrijven. De thuisploeg kende zeker geen begenadigde dag maar toen Arjen Robben kort na de pauze de openingstreffer van dichtbij voorbij de bezoekende doelman joeg, leek de buit binnen. De thuisploeg verzuimde echter om de kloof uit te diepen en dat zou hen in de slotfase zuur opbreken. Doelman Neuer liet een hoekschop door de handen glippen, de bal werd opnieuw voorgebracht waarna Felix Götze, de broer van Dortmund-speler Mario, de bal met de borst voorbij de doellijn joeg. Gelukkig voor Bayern beet ook eerste achtervolger Berlijn in het zand. Het verloor bij Werder Bremen dat nu oprukt naar de tweede plaats op twee punten van Munchen.

FLATER | Wat een blunder van Manuel Neuer, Götze maakt gelijk! #FCBFCA pic.twitter.com/R5sD0tr6oy — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) September 25, 2018

Exit Manchester United

In Engeland werd er gevoetbald in het kader van de League Cup. De grootste sensatie kwam er op Old Trafford waar Manchester United na het nemen van strafschoppen werd uitgeschakeld door Derby County, getraind door Frank Lampard. Dat het tot strafschoppen kwam, hadden de Reds te danken aan Marouane Fellaini die in de slotminuut de gelijkmaker (2-2) tegen de touwen kopte. In de strafschoppenreeks haalden de bezoekers het echter met 7-8, de crisis is compleet bij het team van de geplaagde Jose Mourinho. Lukaku speelde dganse wedstrijd, Fellaini viel in.

Feest bij Derby County Foto: AP

Er was ook goed nieuws voor onze landgenoten. Zo verzamelde Steven Defour zijn eerste minuten bij Burnley na maandenlang blessureleed. Dat zijn team verloor verloor bij het bescheiden Burton (2-1), moest de middenvelder er wel bij nemen. Ook Leander Dendoncker speelde de ganse partij voor Wolverhampton tegen Leicester, de ex-Anderlechtenaar werd uitgeschakeld na het nemen van strafschoppen. Bij Manchester City speelde Vincent Kompany de ganse wedstrijd, City won makkelijk (0-3) op het veld van Oxford United.

Nainggolan aan de winnende hand

In de Serie A kreeg Inter het bezoek van Fiorentina met twee Belgen aan de aftrap. Radja Nainggolan wroette negentig minuten op het Milanese middenveld, aan de overzijde verscheen Kevin Mirallas voor het eerst aan de aftrap. Mirallas mocht negentig minuten op het veld blijven maar kon niet verhinderen dat Nainggolan en co aan het langste eind trokken na dolepunt van Icardi en D’Ambrosio. Inter rukt in het klassement op naar een vijfde plaats op zes punten van leider Juventus dat nog een wedstrijd te spelen heeft.