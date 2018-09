De energiereus die ons land zonder elektriciteit kan zetten: hoe machtig is Electrabel en hoe is het zo ver gekomen?

Hoewel Electrabel al jaren geen monopolie meer heeft, is het energiebedrijf in België nog altijd heer en meester. Met dank aan alle voorgaande regeringen, zeggen verschillende energiespecialisten. “De minister wijst nu met de vinger naar Electrabel, maar je kunt het dat bedrijf toch niet kwalijk nemen dat het gebruikmaakt van de ruimte die de politiek geeft? Er is vijftien jaar lang niets gebeurd”, zegt energie-consultant André Jurres.