Club Brugge ontsnapt aan bekeruitschakeling, geschorste Mata zat in selectie voor match tegen Deinze

Club Brugge is op het nippertje ontsnapt aan een uitschakeling in de Croky Cup. Gisteren werd Clinton Mata voor het eerst na zijn transfer en zware blessure geselecteerd door ­trainer Ivan Leko. Maar wat blijkt? De aanwinst is vanavond geschorst na twee gele kaarten met Genk in de beker vorig seizoen.

De Angolese Belg pakte vorig seizoen met Genk geel in de 1/8ste finales tegen KV Mechelen en ook in de finale tegen Standard. En in de beker betekent twee gele waarschuwing al een speeldag schorsing. Mata moet die schorsing dus nog uitzitten en dat was Leko en co. eventjes ontgaan.

Nadat onze redactie navraag deed in Brugge of Mata nu al dan niet speelgerechtigd was, contacteerde blauw-zwart de voetbalbond. Daar bevestigden ze dat Mata effectief niet mag spelen.

Volgens Club Brugge lag de oorzaak van de fout bij het ­digitale wedstrijdformulier. Daar stond Mata door de bond aangeduid als beschikbaar. Vormer – ook geschorst – werd dan weer als geschorst gemarkeerd. “Als een speler daar in het rood staat, mag hij normaal niet spelen. Maar het digitale wedstrijdblad is veelal een indicatie en is niet sluitend. Het is een hulpmiddel. De clubs weten dat ook”, zegt Thibault De Gendt, competitiemanager bij de KBVB. “Het is nog steeds de verantwoordelijkheid van de clubs om na te gaan of hun speler speelgerechtigd is.”

Real maakte het al mee

Bijna lag de landskampioen dus uit de beker nog voor hij een wedstrijd had gespeeld, want Mata had vanavond zo goed als zeker minuten gekregen. Gisteren werd hij uiteindelijk alsnog uit de kern geweerd en vervangen door Vlietinck. Bij Club ontbreken ook Denswil, Poulain en Diatta, zij krijgen rust. Nakamba is er voor het eerst dit seizoen wel bij.

Als Mata wel had gespeeld, kon Deinze een klacht indienen en de uitschakeling van Club eisen. Dat zoiets effectief mogelijk is, weten ze bij Real Madrid. In 2015 diende Cadiz een klacht in tegen de Koninklijke omdat die in de Copa del Rey de geschorste Cheryshev had opgesteld. Cadiz kreeg gelijk en Real werd zonder pardon uit het bekertoernooi gegooid.