Vlaams Belang krijgt lijsten niet meer gevuld: partij komt in kwart minder gemeenten op

In 152 Vlaamse gemeenten kan er op 14 oktober niet op Vlaams Belang worden gestemd. De partij komt in 48 gemeenten minder op dan bij de vorige verkiezingen. En zelfs waar de partij wel opkomt, krijgt ze haar lijst meestal niet volledig gevuld. Het moest nochtans de stembusslag van de ommekeer worden voor Vlaams Belang.

Zelfs in de grote steden lukt het niet. In vier van de dertien Vlaamse centrumsteden kreeg Vlaams Belang haar lijst niet volledig gevuld. In Leuven, Hasselt en Genk raakte ongeveer de helft van de lijst gevuld, in Turnhout komt de partij zes namen tekort.

De lokale verkiezingen zijn historisch dan ook niet echt op het lijf van Vlaams Belang geschreven. Enkel in Antwerpen slaagde de partij erin om een vuist te maken. Dan zijn de Vlaamse en federale verkiezingen veel belangrijker.

Maar partijvoorzitter Tom Van Grieken heeft wel zwaar ingezet op deze stembusgang, na de nederlagen in 2012 en 2014. Enkel met een verkiezingsoverwinning kan Van Grieken zich echt voorzitter noemen, liet de Schotenaar zich al ontvallen. Nu N-VA in de verschillende regeringen maar ook in vele steden en gemeenten de afgelopen jaren heeft mee­bestuurd, hoopt Vlaams Belang dat heel wat van de kiezers die het heeft zien vertrekken, terugkeren naar de eigen stal.

‘Francken Faalt’

Kopstukken Van Grieken en Antwerps lijsttrekker Filip Dewinter lonken alleszins nadrukkelijk naar teleurgestelde N-VA-kiezers. Gisteren deed Van Grieken dat nog met de voorstelling van het boekje Francken Faalt, over het in zijn ogen mislukte migratiebeleid van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Maar de beperkte opkomst op lokaal niveau toont aan dat de malaise waarin Vlaams Belang al enkele jaren zit, zeker niet achter de rug is. Symbolisch is dat Vlaams Belang in Lubbeek, de gemeente waar Francken titelvoerend burgemeester is en opnieuw de N-VA-lijst zal trekken, in tegenstelling tot in 2012 ditmaal niet opkomt.

“Het is inderdaad moeilijker geworden om lijsten te vullen”, zegt Van Grieken. “Maar dat geldt voor alle partijen. Ik heb in elk geval liever een lijst met vijf geëngageerde mensen, dan met twintig middelmatigen. Het is niet het aantal dat telt, maar wel het vuur waarmee ze spreken.”