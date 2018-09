Gert Verheyen keert vandaag terug naar de club waar hij zijn eerste voetbalpassen zette

Heel Vlaanderen weet waar Gert Verheyen (48) zijn vrouw An – ondertussen zijn ex-vrouw – heeft leren kennen. In dancing Highstreet in Hoogstraten. Commentator Frank Raes vertelde het bij zowat elke baltoets van de voormalige Rode Duivel. Vanavond keert Verheyen als coach van KV Oostende terug naar ‘zijn’ Hoogstraten. Feestje in ‘den Highstreet’ bij beker­kwalificatie? Wij gingen op prospectie.

Heeft u ooit geld verdiend aan Gert Verheyen? Het had zomaar gekund. Tijdens zijn matchen in de jaren 90 werden immers weddenschappen georganiseerd over in welke minuut commentator Frank Raes zou vermelden dat Verheyen zijn toenmalige vrouw had leren kennen in dancing Highstreet in Hoogstraten.

“Dat was een hit, hé”, zegt Frank Raes. “Nochtans ben ikzelf nooit in dancing Highstreet geweest. Ik had dat gelezen en vond het een leuk weetje om te vertellen. Net zoals ik graag vertelde dat Mark De Mans ...