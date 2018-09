Matty werkte zich vanuit de mijn op tot multimiljonair en verleidt nu de jetset met zijn ‘Cambio-jachten’

Ronddobberen in de Middellandse Zee op je eigen jacht. Zelfs voor de superrijken is het prijskaartje dat aan die droom hangt nogal buitensporig. Daar heeft de Limburgse ondernemer Matty Zadnikar de oplossing voor: hij verkoopt luxejachten in mede-eigendom, die je dus deelt met een rijke medemens. Niet slecht gevonden voor iemand die zijn carrière startte in de Limburgse mijnen.