De ‘paspop’ die haar broer uiteindelijk oversteeg: Donatella verdient miljarden aan verkoop Versace

Als kind was ze de paspop van haar broer Gianni, later zijn muze. Na zijn dood moest Donatella Versace (63) uit de schaduw stappen, en het modehuis overeind houden. Bijna zwichtten zij én het luxemerk ­onder de druk. Bijna, want nu koopt de Amerikaanse modegroep Michael Kors Ver­sace voor een klinkende 1,8 miljard euro. Donatella blijft creatief brein. Logisch, want de levende legende maakte Versace groter dan ooit tevoren. “Ik heb moeten leren om niet te proberen ­Gianni te zijn.”

“Een opwindend moment voor Versace”, zo noemt Donatella de verkoop in een persmededeling. “Meer dan twintig jaar geleden nam ik het bedrijf over met mijn broer Santo en mijn dochter Allegra. Ik ben trots dat Versace sterk aanwezig blijft.” Eenentwintig jaar heeft Donatella nu al de creatieve leiding van Versace en is ze het uithangbord. Dat is langer dan haar broer, die in 1997 in Miami vermoord werd nog voor hij de twintigste verjaardag van zijn Italiaanse luxemerk kon vieren ...