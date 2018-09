Hoeveel Hazard zit er in Trossard? Wij maakten de vergelijking

De ene is drie jaar ouder, een klasse (of twee) beter en speelt een niveautje hoger. Maar we vragen ons toch af: hoeveel Eden Hazard (27) zit er al in Leandro Trossard (23)? Ex-trainers analyseren de kersverse Rode Duivel en Genkse man-in-vorm. En zetten hem af tegenover de beste Belgische voetballer van het moment.