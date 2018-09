CLUBNIEUWS. Oostende zonder De Bock, Standard verlengt contract Roemeens international

Er wordt gebekerd vandaag. Met wie? Bij Standard viel er dan weer contractnieuws te rapen. U leest het hier allemaal in het clubnieuws.

KV OOSTENDE. Zonder De Bock en Tomasevic

KV Oostende begint vanavond in zijn bekeravontuur in Hoogstraten. Het doet dat zonder Tomasevic en De Bock, die beiden uit de kern gelaten werden. Tomasevic krijgt wat rust en De Bock sukkelt nog met de enkel na een trap op training vorige week. Jonckheere en Ndenbe zijn nog steeds out. Coopman zit opnieuw in de kern na de administratieve fout die hem de wedstrijd tegen Eupen kostte. Ook Nkaka keert terug in de keurgroep van Verheyen. (jve)

ZULTE WAREGEM. Dury mist viertal

Zulte Waregem trekt vanavond richting Heist in het kader van de Beker van België. Essevee moet het wel zien te rooien zonder Chris Bedia, de aanvaller is nog steeds ziek. Kingsley Madu is nog altijd niet hersteld van een blessure aan de adductoren. Daarnaast zijn ook Henrik Bjordal en Florian Tardieu vanavond niet inzetbaar. Beiden hebben last aan de enkel. Tardieu liep zijn blessure op bij een contact in de derby vrijdagavond tegen KV Kortrijk. (jcs)

CERCLE BRUGGE. Guyot verrast met vreemde selectie

Zet Cercle alles op de competitie en laat het de beker voor wat die is? Guyot maakte alvast een opmerkelijke selectie waarin Nardi, Taravel, Etienne, Lusamba, Kone, Mercier en Tormin als opvallendste namen ontbreken. Alioui, Nguinda en Cardona zijn out. Irie, Farias, Vanhoutte en Decostere vallen zelfs nu nog naast de boot. Ook een nieuwe naam bij de selectie is die van Olivier Deman. De 17-jarige aanvallende middenvelder komt over van Club. (kv)

CLUB BRUGGE. Beloften winnen nipt van Essevee

De beloften hebben maandag nipt van Zulte Waregem gewonnen: 1-0. Bij Club kregen Schoonbaert, Ugur en Fadiga rust. Doelman Gabriël en Baiye van de A-kern mochten ritme opdoen. Na een eerste helft zonder grote kansen leek ook de tweede helft zonder goals te eindigen. Maar na een rode kaart voor Zulte Waregem kon Club scoren. Een vrije trap werd door De Cuyper voor doel gebracht en Ngonge kon goed inlopen en binnenkoppen. (jve)

KAA GENT - Veel bekende gezichten in Virton

Behalve het trainersduo Grosjean-Adjaoud treffen de Buffalo’s in Virton nog bekende gezichten met een verleden in het Belgische profvoetbal. Zo staat met Anthony Moris de ex-doelman van onder meer KV Mechelen en Standard tussen de palen en zocht Guillaume François zijn heil in de provincie Luxemburg. Daarnaast zijn ook Alessandro Cordaro (ex-Mechelen en -Zulte Waregem) en Aurélien Joachim (ex-Lierse) actief bij Virton. (ssg)

LOKEREN - Speelminuten voor Mujangi Bia

De spelers van Lokeren vertrekken vandaag in de vroege namiddag met de bus richting Olympic Charleroi voor de 1/16de finales van de Croky Cup. Trainer Peter Maes kan geen beroep doen op de geblesseerden Tracy Mpati, Joher Khadim Rassoul en Julian Michel. Geoffrey Mujangi Bia, die maandag bij de beloften tegen RC Genk zijn debuut maakte voor Lokeren, krijgt naar alle waarschijnlijkheid ook vanavond speelminuten. (whb)

KRC GENK - Nastic boet voor rood in finale

De originele plannen van Clement werden gisteren nog verstoord door de schorsing van Nastic. De Bosniër boet nog voor de rode kaart, die hij in het slot van de bekerfinale onder de neus geduwd kreeg. Die schorsing werd pas vlak na de bekendmaking van de kern ontdekt. Zo werd Aidoo in extremis aan de kern toegevoegd en moet Clement kiezen voor Wouters of Lucumi op links. Want Uronen is out, nadat hij op Cercle een trap op de kuit incasseerde. (mg)

STANDARD - Marin verlengt tot 2023

Razvan Marin (22) heeft zijn contract bij Standard verlengd tot medio 2023. De Roemeense international had nog een contract tot de zomer van 2021. (bfa)

STVV - Acolatse krijgt nog eens zijn kans

Dankzij de brede spelerskern kan STVV-coach Marc Brys ook zonder een paar sterkhouders een sterk elftal tussen de lijnen brengen tegen Duffel, een club uit de tweede amateurreeks. Zo zal naast Sascha Kotysch ook Elton Acolatse wellicht aan de aftrap verschijnen. “De honger om me te tonen is groot”, klinkt het gemotiveerd bij de Nederlandse flankaanvaller. Boli (rust), Teixeira (kleine pijntjes) en Pol Garcia (quadriceps) ontbreken in de kern. Legear traint weer met de groep, maar is nog niet wedstrijdfit. Bezus neemt na zijn schorsing zijn positie weer in als spilfiguur. (pivan)