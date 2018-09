Vader van Oostendse serieverkrachter: “Als hij het gedaan heeft, dan hoort hij in de gevangenis thuis”

Oostende / Stene / Zandvoorde -

Hayk Terterian (30), een van de gevaarlijkste serieverkrachters in ons land, kon na vier jaar op de vlucht eindelijk gearresteerd worden in Polen. De sadistische Oostendenaar bedreigde, folterde en misbruikte in amper tien maanden tijd negen slachtoffers aan de kust. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel, maar nog voor de politie hem kon oppakken, was hij al naar het buitenland gevlucht. België vraagt nu zijn uitlevering.