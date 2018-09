Jean-Marie Le Pen opgenomen in ziekenhuis

De 90-jarige Jean-Marie Le Pen, oprichter van de Franse partij Front National en vader van politica Marine Le Pen, is opgenomen in het ziekenhuis met een aanhoudende koorts, zegt zijn entourage aan persagentschap AFP.

De opname zou preventief zijn om complicaties te voorkomen en het leven van Le Pen zou niet in gevaar zijn. Zijn afspraken voor de komende dagen zijn wel grotendeels geannuleerd, laten zijn medewerkers weten.

In juni vierde Le Pen zijn negentigste verjaardig in het ziekenhuis, waar hij behandeld werd voor een gevaarlijke complicatie op de longen als gevolg van een griep die hij een paar maanden eerder had opgelopen. Door die ziekte werd een uitspraak uitgesteld in de rechtszaak tegen hem wegens homofobe uitspraken.

Le Pen, die in 1972 de rechtse partij Front National oprichtte, is berucht om zijn controversiële xenofobe en antisemitische uitspraken, waar hij meermaals voor veroordeeld werd. In 2011 werd hij door zijn dochter Marine Le Pen vervangen als leider van de partij, en in 2015 werd hij uit de partij gezet, die hernoemd werd tot Rassemblement National. Hij is wel nog Europarlementslid.