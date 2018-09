“Plots zagen we moordenaar van papa op straat. Er lijkt amper iets veranderd”

Een overval in het centrum van Kortrijk. Die melding kreeg de toen 38-jarige Alfred Laverge 38 jaar geleden iets na middernacht. Met vijf collega’s stormden ze de donkere brasserie binnen, niet wetende dat er een gijzeling aan de gang was en dat een van de drie daders gewapend was. “Papa stond al snel oog in oog met de schutter en kreeg meteen een kogel rechts in het gelaat. Hij was op slag dood”, vertelt dochter Veerle Laverge (52), thuis in deelgemeente Marke. Ze was toen 14 ...