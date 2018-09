VS “ontgoocheld” over Europees plan om Iran-sancties te omzeilen

VS-buitenlandminister Mike Pompeo heeft scherpe kritiek geuit op het systeem dat de Europese Unie wil invoeren om de Amerikaanse sancties tegen Iran te omzeilen. “Dat is een van de meest contraproductieve maatregelen die je je kan inbeelden voor regionale en globale vrede en veiligheid”, zei Pompeo dinsdag bij een bijeenkomst in New York.

Pompeo is “ten zeerste ontgoocheld te horen dat de overblijvende partijen van het nucleair akkoord een speciaal betalingssysteem oprichten om Amerikaanse sancties te omzeilen”.

Europese landen als Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië willen en investeringsvehikel oprichten om Amerikaanse sancties te omzeilen. Zo willen ze het nucleair akkoord met Iran redden. Het vehikel moet het betalingsverkeer bij handel met Iran regelen. Privébanken zijn daar niet langer toe bereid, vanwege de bedreiging van de VS met sancties. Het geplande systeem kan ook gebruikt worden door andere internationale partners, zei Federica Mogherini, de buitenlandvertegenwoordiger van de EU, maandagavond in de marge van de Algemene Vergadering van de VN in New York.

“Ayatollahs zullen gelachen hebben”

“Doordat ze het regime met inkomsten ondersteunen, verstevigen ze de positie van Iran als terrorismesponsor nummer één”, zei Pompeo aan het adres van de Europeanen. “Ik stel me voor dat de corrupte ayatollahs in de Revolutionaire Garde vanochtend moeten gelachen hebben.” Hij zei ook dat Iran terroristische activiteiten steunt in Europa en dat het plan daarom des te meer onaanvaardbaar is.

VS-president Donald Trump zegde in mei het nucleair akkoord met Iran eenzijdig op. In augustus traden Amerikaanse sancties opnieuw in werking. Een tweede ronde sancties volgt in november en moet de olie-export treffen. De EU houdt, ondanks grote druk van de VS, vast aan het nucleair akkoord. Het stelt vast dat Iran zich aan de voorwaarden van het multilaterale akkoord houdt. Een van de mogelijke verklaringen voor het eenzijdige optreden van de VS is dat het zo de invloed van Iran wil beperken in de regio ten voordele van traditionele bondgenoten Israël en Saudi-Arabië.