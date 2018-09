Onderzoek Amnesty: “Arbeidsmigranten in Qatar uitgebuit voor bouw infrastructuur WK voetbal”

Mercury MENA, het bedrijf dat betrokken is bij de infrastructuurwerken voor het WK voetbal 2022 in Qatar, heeft tientallen arbeidsmigranten uitgebuit door het beruchte Qatarese sponsorsysteem te gebruiken. Dat blijkt uit een onderzoek van Amnesty International. Lonen en uitkeringen werden niet betaald en de werknemers bleven berooid achter in het land, stelt de mensenrechtenorganisatie.

Tussen oktober 2017 en april 2018 interviewde Amnesty International 78 voormalige werknemers van Mercury MENA. Ze zijn afkomstig uit India, Nepal en de Filipijnen en hebben nog geldsommen tegoed van het bedrijf. Die lopen voor sommigen op tot 1.370 en 2.470 Amerikaanse dollar. Daarnaast kregen de arbeiders geen wettelijk vereiste verblijfsvergunningen, waardoor ze boetes kregen en niet van job konden veranderen of het land niet konden verlaten, hekelt Amnesty. In één geval kon een werknemer niet naar huis terugkeren omdat Mercury MENA hem geen uitreisvergunning gaf.

Foto: AFP

Amnesty deed ook specifiek onderzoek naar de Nepalese werknemers en interviewde 34 van hen toen ze terug thuis waren. Rekruteringsbureaus die ingehuurd waren door Mercury MENA schakelden de Nepalezen in, maar rekenden ook hoge kosten aan om hen een job in Qatar te bezorgen. De arbeiders werden gedwongen om dure leningen aan te gaan en belandden in diepe schulden. Hoewel de praktijken van de rekruteringsbureaus en de slechte werkomstandigheden gekend waren in Nepal, nam de regering geen maatregelen, aldus Amnesty.

Mercury MENA kon zijn personeel uitbuiten dankzij “kafala”, een systeem waarbij ongeschoolde gastarbeiders een sponsor moeten hebben. Dat is meestal hun werkgever. In september schafte de regering de verplichte uitreisvergunning voor de meeste werknemers af, maar bedrijven kunnen wel nog altijd beslissen of hun personeel van werkgever mag veranderen. Dat beperkt de mogelijkheden van werknemers om misbruik te ontlopen, aldus Amnesty.

“Help hen hun lonen te krijgen”

De mensenrechtenorganisatie roept de regeringen van Qatar en Nepal op de ex-werknemers van Mercury MENA te steunen in hun strijd voor gerechtigheid en compensatie. “Door er nu voor te zorgen dat ze de lonen krijgen waar ze recht op hebben, kan Qatar deze arbeiders helpen hun leven her op te bouwen en tonen dat het werkelijk de rechten van arbeiders wil verbeteren”, stelt directeur Global Issues Steve Cockburn.

Foto: BELGAIMAGE

Voorts moeten de regeringen maatregelen treffen om dergelijke praktijken in de toekomst te vermijden, want “de uitbuiting van migrantenarbeiders door Mercury MENA is geen alleenstaand geval”. “Qatar krijgt nu een grote kans om voor het WK voetbal van 2022 zijn reputatie inzake de rechten van arbeiders te verbeteren”, besluit Amnesty.