Politicus doopt nieuwe toeristische website, maar vooral ook zichzelf

Om Limburg nog meer op de (internationale) toeristische kaart te zetten, is dinsdag de nieuwe, viertalige website visitlimburg.be gelanceerd. De site werd letterlijk te water gelaten toen gedeputeerde Igor Philtjens (Open VLD) tijdens de voorstelling met fiets en kostuum de dieperik inging.

“De site visitlimburg.be was in andermans handen, maar wij hebben ze overgekocht”, zegt Philtjens. “Niet onbelangrijk als je het (internationale) succes ziet van bijvoorbeeld visitantwerpen.be. Op de site kan je als toerist zelf je reis bepalen: je ‘vliegt’ door Limburg en via likes kom je tot een gepersonaliseerde trip.”

Fiets op het water

Bij de lancering hoorde uiteraard een fotomoment en dat gebeurde voor de gelegenheid met een opblaasbaar ponton. Dat kan je in een rugzak meenemen om zo overal met je eigen fiets het water over te steken.

“Mijn mensen hadden me 100 procent verzekerd dat ik droog zou blijven”, kan Igor er intussen mee lachen dat het ding hem liet ondergaan. “Normaal kon iedereen met zo’n foto van zichzelf naar huis gaan. Ik ben de enige geweest ...”