Courtois legt zich niet neer bij beurtrol bij Real Madrid: hij wil ook in de Champions League spelen

Thibaut Courtois in de competitie in doel bij Real Madrid en Keylor Navas in de Champions League? Het leek erop dat trainer Julen Lopetegui een oplossing gevonden had voor zijn keepersdilemma: een beurtrol. Maar onze nationale nummer één spreekt dat nu tegen. “Ik doe mijn best om op training te laten zien dat ik klaar ben.” Versta: de Belg wil ook op het kampioenenbal in doel staan.

Het was het grote dilemma van de nieuwe trainer Julen Lopetegui bij Real Madrid. Koos hij voor Thibaut Courtois, doelman van de Rode Duivels, beste doelman van het WK, beste doelman van het Jaar in doel? Of koos hij voor Keylor Navas, de man die tussen de palen stond bij de laatste drie Champions League-zeges van de Koninklijke? Eerst koos hij in de competitie nog voor die laatste, maar op 1 september veranderde dat. Toen kreeg Courtois de voorkeur in de competitiematch tegen Leganés.

Daarna speelde Courtois drie wedstrijden in de competitie, terwijl Navas mocht keepen in de Champions League. Lopetegui leek een oplossing gevonden te hebben om beide doelmannen tevreden te houden. Maar Courtois spreekt bij VTM Nieuws tegen dat er een beurtrol is afgesproken. “Er is nog maar één wedstrijd geweest in de Champions League”, vertelt hij. “Ik doe mijn best om op training te laten zien dat ik klaar ben.”

De boodschap is duidelijk: onze nationale nummer één wil ook daar in doel staan bij Real Madrid. De Champions League is immers één van de weinige prijzen die hij nog niet gewonnen heeft. Met zijn vorige club Atlético Madrid won hij al de Spaanse titel, de beker, de Europa League en de Europese Supercup.