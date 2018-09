Marokkaanse marine schiet op boot met migranten: één dode, drie mensen gewond

De Marokkaanse marine heeft dinsdag het vuur geopend op een boot met migranten op de Middellandse Zee, die weigerde te gehoorzamen. Daarbij viel één dode, een Marokkaan van 22 jaar. Drie mensen raakten gewond, één van de gewonden verkeert in kritieke toestand.

De marine zegt “gedwongen” geweest te zijn om het vuur te openen op een “go fast”, een krachtige motorboot, die bestuurd werd door een Spanjaard “die weigerde te gehoorzamen” in Marokkaanse wateren voor de kust van M’diq-Fnideg. Dat zeggen de lokale autoriteiten in een persbericht. Vier migranten raakten gewond. Eén van hen overleed aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, verduidelijkte een vertegenwoordiger van de lokale autoriteiten. “Ze zaten verborgen en waren niet zichtbaar”, zegt de bron. Er waren 25 opvarenden, onder wie de Spaanse mensensmokkelaars, zegt een lokale ngo.

De Spaanse bestuurder van de boot werd opgepakt. Er loopt een onderzoek.