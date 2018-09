Blijft het licht dan toch aan deze winter? Minister Marghem heeft oplossing: “We hebben nog eens 750 megawatt gevonden”

Het dreigend stroomtekort in ons land lijkt afgewend. Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) heeft samen met Engie Electrabel nog 750 megawatt bij elkaar gesprokkeld de afgelopen dagen. Toch zal het waarschijnlijk ook nodig zijn om een beroep te doen op onze buurlanden om te voorkomen dat België in november in het donker zit.