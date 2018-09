Amerikaanse autoriteiten arresteren Chinees op verdenking van spionage

De Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben een Chinese staatsburger gearresteerd in Chicago op verdenking van spionage. De 27-jarige wordt ervan beschuldigd informatie te hebben verzameld over medewerkers van de Amerikaanse defensie voor de Chinese inlichtingendiensten, aldus het ministerie van Justitie dinsdag.

De taak van de man was om informatie te verzamelen over acht mensen, met het oog op een eventuele rekrutering als informanten door de Chinese regering. Het ging onder meer over Chinese burgers die als ingenieurs en wetenschappers in de VS werken.

De beschuldigde kwam in 2013 met een visum naar Amerika, om er aan de universiteit van Chicago te studeren. In 2016 ging hij bij de reserve van het Amerikaanse leger.