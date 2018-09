Bestuurder mist bocht en botst frontaal op geparkeerde wagen: slachtoffer zwaargewond

Sint-Niklaas - De bestuurder van een Peugeot is maandag kort voor middernacht frontaal op een geparkeerde bestelwagen gereden. Het ongeval gebeurde in Patershoek in de richting van Sint-Niklaas. Door de klap was de auto op zijn zij gekanteld. De bestuurder liep zware verwondingen op en moest door de hulpdiensten uit het wrak bevrijd worden. Daarna werd hij overgebracht naar het ziekenhuis.

De aanrijding gebeurde toen het slachtoffer wellicht was ingedommeld achter het stuur. Daardoor reed hij in een flauwe bocht rechtdoor en sloeg te pletter tegen de bestelwagen. Zowel de Peugeot als de aangereden bestelwagen werden zwaar beschadigd en moesten worden getakeld. In de Peugeot lagen ook een aantal flessen die gevuld waren met chloor. Die bleven gelukkig intact. Door het ongeval was de rijbaan een tijdlang in beide richtingen volledig versperd voor het verkeer. Gezien het nachtelijke uur bleef de hinder beperkt.

Foto: bfs