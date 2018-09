Koningin Paola naar het ziekenhuis gebracht “met herseninfarct”

Koningin Paola is in de nacht van dinsdag op woensdag met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De 81-jarige was op vakantie in Venetië, maar zal vanmiddag naar de luchthaven van Melsbroek overgevlogen worden. Dat bevestigt het Koninklijk Paleis aan Nieuwsblad.be. Volgens de Franstalige openbare omroep RTBF heeft ze een herseninfarct gekregen. Haar toestand is niet levensbedreigend, zo vernemen we uit goede bron.

“Ten gevolge van een gezondheidsprobleem zal Hare Majesteit Koningin Paola vandaag worden gerepatrieerd naar België om er medische onderzoeken te ondergaan”, bevestigt het Koninklijk Paleis aan Nieuwsblad.be.

“Beroerte in Venetië”

Koningin Paola was in haar geboorteland Italië om haar verjaardag te vieren. De echtgenote van Albert II is immers nog maar net op 11 september 81 jaar geworden. Momenteel waren de Belgische monarchen aan het vieren in Venetië, maar daar kreeg de koningin met gezondheidsproblemen te kampen.

Er zijn nog geen details bekend over haar toestand, maar volgens de Franstalige openbare omroep RTBF heeft de koningin een herseninfarct gehad, in de volksmond ook wel een beroerte genoemd. Bij zo’n cerebrovasculair accident valt de bloedvoorziening in de hersenen stil, waardoor ook zuurstof en voedingsstoffen moeilijker tot bij het brein geraken.

Uit goede bron heeft onze redactie vernomen dat de situatie niet levensbedreigend is en dat de koningin vooral voor bijkomende testen naar België zal worden overgevlogen. Volgens Italiaanse media was koningin Paola altijd bij bewustzijn. Ze onderging in het ziekenhuis een reeks onderzoeken en werd daarna op de afdeling neurologie in de gaten gehouden. Daarnaast zou Paola normaal kunnen praten en stappen, meldt onze royaltywatcher.

Bovendien wordt de koningin gerepatrieerd met een legervliegtuig en niet met een ‘medische vlucht’, wat erop wijst dat de toestand geruststellend is. Het toestel van de Belgische luchtmacht is rond 12.30 uur geland op de luchthaven van Venetië, meldt La Derniere Heure.

Koningin Paola, op de foto eerder deze zomer aan het Comomeer, zou normaal kunnen praten en stappen na haar beroerte van gisteravond. Ze wordt vandaag vanuit Venetië gerepatrieerd met een legervliegtuig (niet met "medische vlucht"), wat erop wijst dat toestand geruststellend is. pic.twitter.com/FD535lPLci — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) 26 september 2018

Gezondheid steeds slechter

Al enkele jaren moet de koningin het rustiger aan doen door hartritmestoornissen. Bovendien lijdt ze aan osteoporose, een botaandoening waardoor ze bij twee opeenvolgende valpartijen eerst een ruggenwervel en later een heup brak. “Die medische tegenslagen tastten haar levenskwaliteit heel erg aan. Ze revalideerde moeizaam en was maandenlang bedlegerig”, vertelde hartchirurg Hugo Vanermen eerder al aan Het Nieuwsblad.

Het is dan ook niet de eerste keer dat koningin Paola opgenomen werd in het ziekenhuis. Een overzicht.

10 maart 2017: Paola mag na drie weken de Cliniques Universitaires Saint-Luc verlaten, waar zij iets langer dan drie weken heeft verbleven om te herstellen van een heupbreuk na een val.

December 2016: Paola wordt in de Cliniques Universitaires Saint-Luc in Brussel opgenomen voor een wervelfractuur. Ze had de breuk opgelopen na een val.

September 2015: Paola wordt even in een Italiaans ziekenhuis opgenomen na een beroerte op vakantie in haar geboorteland. Ze keert vervroegd terug om uit te rusten in Belvédère.

Augustus 2015: Het koninklijk paleis laat weten dat koningin Paola enkele weken niet in het openbaar zal te zien zijn. “Ze moet rust nemen om medische redenen.”

Oktober 2013: Koningin Paola wordt opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie. Het Koninklijk Paleis meldt dat het om een goedaardige urologische aandoening gaat.

Augustus 2006: Koningin Paola wordt in het ziekenhuis opgenomen. Ze heeft op vakantie in Sicilië haar arm op twee plaatsen gebroken na een val.

Koningin Paola werd op 11 september 1937 geboren in Italië en is de zesde koningin van ons land. Haar echtgenoot, koning Albert II, is intussen 84 jaar. In 2013 deed Albert troonsafstand ten voordele van zijn zoon Filip.