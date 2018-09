Politie wil identiteit kennen van man met geheugenverlies op trein

Oostende / Antwerpen - De politie heeft op verzoek van het Parket van Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde een opsporingsbericht verspreid in de hoop de identiteit van een verwarde man te achterhalen. De man werd aangetroffen op de trein tussen Antwerpen en Oostende en lijdt aan geheugenverlies.

Op maandag 24 september 2018 omstreeks 21.20 uur werd een verwarde man aangetroffen op de trein tussen Oostende en Antwerpen. Er was geen communicatie mogelijk met de man en hij kon zich niet identificeren. De onbekende man is ongeveer 30 jaar oud en 1.70 meter lang. Hij is normaal gebouwd en heeft halflang zwart haar. Op het moment dat hij werd aangetroffen droeg hij een roodwit hemd, een korte broek en teenslippers.

Kent u deze man of weet u iets meer over hem, aarzel dan niet om contact op te nemen met de speurders via het gratis telefoonnummer 0800/30.300.