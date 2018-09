“Engie probeerde Belgische kerncentrales te verkopen”

Brussel - De CEO van het Franse energiebedrijf Engie, Isabelle Kocher, heeft eerder een voorstel gedaan om de Belgische kerncentrales te verkopen aan sectorgenoot EDF. Kocher heeft dat voorstel eind juni overgemaakt aan de topman van EDF, Jean-Bernard Lévy, zo schrijft het Franse weekblad Le Canard Enchainé woensdag. Lévy wees het voorstel echter af.

De Franse staat - de belangrijkste aandeelhouder van Engie met 24,1 procent en eigenaar van EDF met 83,7 procent - was niet op de hoogte van het bod, klinkt het. Le Canard Enchainé citeert als bron een hoge bron uit de sector, die stelde dat Engie zich van de Belgische kerncentrales wil ontdoen. Tijdens de ontmoeting zou Kocher ook de participatie van 49 procent in Compagnie nationale du Rhône aangeboden hebben, wat eveneens afgewezen werd. CNR is een Franse producent van hernieuwbare energie.

Engie ontkende aan het weekblad dat er verkoopsplannen waren. Het weekblad insinueert dan weer dat slechts een kwestie van tijd zou kunnen zijn. EDF weigerde alle commentaar.

Een analist zegt in Le Canard Enchainé dat de plannen voor verkoop ingegeven zouden zijn om de schuldenlast te verlagen.

Eerder raakte bekend dat in november slechts een van de zeven Belgische kernreactoren zal draaien. Hierdoor zou een capaciteitstekort dreigen. Energieminister Marghem liet woensdag weten dat ze intussen 750 megawatt extra gevonden heeft.